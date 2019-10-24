Aranan hükümlü yakalandı

24.10.2019 13:33

Kocaeli ve Bursa'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, İzmit sahilinde durumundan şüphelendikleri O.G'yi (21) durdurdu.

GBT sorgusunda Kocaeli ve Bursa'da "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bilişim sistemleriyle dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olduğunu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA