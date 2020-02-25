Aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı
Haberler » Güncel » Aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı - Haber

Aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 2 ayrı suçtan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serhat B. (37), saklandığı evde yakalandı.

25.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:11
Aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

MANİSA'nın ilçesinde, 2 ayrı suçtan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serhat B. (37), saklandığı evde yakalandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Basit yaralama ve tutuklunun kaçması' suçlarından 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Serhat B.'nin Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Bugün düzenlenen operasyonla yakalanan Serhat B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler