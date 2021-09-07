ARANAN HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI ÇATIDA YAKALANDI
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ARANAN HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI ÇATIDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evin çatısında saklanırken yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

VAN'da, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evin çatısında saklanırken yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan firarinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, ismi açıklanmayan hükümlünün Tuşba ilçesinde saklandığı adresi tespit edip, operasyon düzenledi. Operasyonda hükümlü evin çatı bölümünde saklanırken yakalandı. İşlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

ARANAN HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI ÇATIDA YAKALANDI
ARANAN HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI ÇATIDA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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