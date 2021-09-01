Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'nin Başişkele ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'nin Başişkele ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araması olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda aranan hükümlü K.G'nin (33) Başiskele'de olduğunu tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu