Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
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Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı

Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.K'nin Karamürsel'de olduğu polis ekiplerince tespit edildi.

Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

T.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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