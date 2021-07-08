Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.K'nin Karamürsel'de olduğu polis ekiplerince tespit edildi.

Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

T.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız