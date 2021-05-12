Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
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Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı

Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan E.A'nın Karamürsel'de olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda E.A'yı gözaltına aldı.

E.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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