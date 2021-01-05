Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
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Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı

05.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:42
Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.H'nin (34) Körfez ilçesinde olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, E.H'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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