Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı Kocaeli'de, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay ağır hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay ağır hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan toplam 6 yıl 3 ay ağır hapis cezası bulunan M.A'nın (49) Kartepe'de olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda firari hükümlüyü gözaltına aldı.

M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA