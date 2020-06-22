Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
Kocaeli'de, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay ağır hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
22.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:56
Kocaeli'de, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay ağır hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan toplam 6 yıl 3 ay ağır hapis cezası bulunan M.A'nın (49) Kartepe'de olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda firari hükümlüyü gözaltına aldı.
M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA