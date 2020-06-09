Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
09.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:13
Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.C'nin Gölcük'te olduğunu tespit etti.
Harekete geçen ekipler, firari hükümlüyü belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen M.C, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA