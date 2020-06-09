Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.C'nin Gölcük'te olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, firari hükümlüyü belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen M.C, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA