Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı

11.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:24

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında kesinlemiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl ağır hapis cezası bulunan T.M.C'nin İzmit'te olduğunu tespit etti.

Aranan hükümlüyü yakalamak için harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla T.M.C'yi yakaladı.

T.M.C, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA