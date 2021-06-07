GÜVERCİN KULÜBESİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
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GÜVERCİN KULÜBESİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde hakkında 12 ayrı yakalama kararı bulunan ve 11 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C.G. (32), güvercin beslediği kulübesinde özel yapılmış gizli bölümde yakalandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde hakkında 12 ayrı yakalama kararı bulunan ve 11 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C.G. (32), güvercin beslediği kulübesinde özel yapılmış gizli bölümde yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti, silahla tehdit suçlarından 11 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C.G.'nin Modernevleri Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, M.C.G. evde bulunamadı. Evin bahçesinde de arama yapan polisler, güvercin kulübesinde özel yapılmış gizli bölmeyi fark etti. Gizli bölmeyi açan ekipler, M.C.G.'yi burada yakaladı. Evinde 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirilen M.C.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜVERCİN KULÜBESİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
GÜVERCİN KULÜBESİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
GÜVERCİN KULÜBESİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
GÜVERCİN KULÜBESİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
GÜVERCİN KULÜBESİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
GÜVERCİN KULÜBESİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
GÜVERCİN KULÜBESİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
GÜVERCİN KULÜBESİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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GÜVERCİN KULÜBESİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI - Haberler
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