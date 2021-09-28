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ARANAN HÜKÜMLÜ BERBER KOLTUĞUNDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan D.D., Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu tıraş olmak üzere gittiği berberde yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan D.D., Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu tıraş olmak üzere gittiği berberde yakalandı.

'Silahlı yağma' suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda berberde tıraş olurken yakalandı. Gözaltına alınan D.D.'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. D.D. işlemlerinin ardından Alanya Cezaevine teslim edilirken, 3 kez meskun mahalde silah atmak suçundan da arandığı bildirildi. D.D.'nin 50 dolayında suç kaydının olduğu öğrenildi.

ARANAN HÜKÜMLÜ BERBER KOLTUĞUNDA YAKALANDI

ARANAN HÜKÜMLÜ BERBER KOLTUĞUNDA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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