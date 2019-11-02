Aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Gaziantep'te 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Gaziantep'te 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devriye ekipleri, durumundan şüphelendiği H.İ.Y'yi durdurdu.
Yapılan GBT sorgusunda şüphelinin 5 ayrı dosyadan hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.