Aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

02.11.2019 11:52
Aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devriye ekipleri, durumundan şüphelendiği H.İ.Y'yi durdurdu.

Yapılan GBT sorgusunda şüphelinin 5 ayrı dosyadan hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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