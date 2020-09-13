Aranan hırsızı kadının çığlıkları ele verdi.

Aranan hırsızı kadının çığlıkları ele verdi... Hırsızın saklandığı evdeki kadın ve çocuklar camdan kurtarıldı

TOKAT - Tokat Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne giren hırsız kaçarken saklandığı bir apartman dairesinde ev sahibi kadının çığlık atması sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğüne gelen görevli içeri girdiği sırada hırsızı fark etti. Olay yerinden kaçan hırsızı yakalamak için peşine düşen tapu müdürlüğü görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Küçükbeybağı mahallesinde bir apartmana girdiği tespit edilen hırsızı bulmak için ekipler alarma geçti. Polisin aramada yaptığı sırada apartmanın zemin katından bir kadının çığlık atarak kendisini ve çocuklarını pencereden atmaya çalışması üzerine hareketli anlar yaşandı. Binanın arka tarafındaki balkondan çıkarak kaçmaya kalkan hırsız sivil polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yere yüz üstü yatırılarak ters kelepçe yapılan şahıs polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Mahalle sakinleri hırsıza tepki gösterirken, şok yaşayan ev sahibi kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Binaya hard dsik, para ve değerli eşya çalmak için girmiş

Hırsızlık olayının yaşandığı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü binasında olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Şahsın binadaki çok sayıda bilgisayarların hard diskini söktüğü tespit edildi. Ayrca PTT ATM'sinden para çalmaya çalıştığı sadece bozuk para alabildiği öğrenildi.

Suç dosyası kabarık

Kaçmaya çalışırken yakalanan 38 yaşındaki Ö.T isimli şahsın denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden bırakılan şahsın hırsızlık suçundan birçok kaydı olduğu öğrenildi. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise paraya rastlanmadı. Gece saatlerinde binaya girdiği tahmin edilen şahsın binanın tüm odalarını gezerek çalacak değerli eşya aradığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA