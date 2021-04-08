Aranan firari araç hırsızı yakalandı
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Aranan firari araç hırsızı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aranan firari araç hırsızı yakalandı

Eskişehir'de jandarmanın araç hırsızlığı olayı ile ilgili aradığı şüpheli yakalandı ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eskişehir'de jandarmanın araç hırsızlığı olayı ile ilgili aradığı şüpheli yakalandı ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Tepebaşı İlçesi Satılmışoğlu mahallesinde bir işyerinden çalınan kamyonet, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışma neticesinde parçalanmadan önce bulunmuştu. Çalışmalar sonucu şüpheli olarak tespit edilen 3 kişiden 2'si yakalanırken, 1 şüpheli ise aranıyordu. JASAT ekiplerinin detaylı çalışmaları ile aranan hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen Ergül D. de yakalandı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen Ergül D. tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Aranan firari araç hırsızı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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