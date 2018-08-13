Aranan Fetö Zanlısı Eskişehir'de Yakalandı

Aranan Fetö Zanlısı Eskişehir'de Yakalandı

Trabzon'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı, Eskişehir'de yol kontrolü sırasında yakalandı.

Aranan Fetö Zanlısı Eskişehir'de Yakalandı

Trabzon'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı, Eskişehir'de yol kontrolü sırasında yakalandı.

Eskişehir-Ankara karayolunda uygulama yapan polis, durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Trabzon'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlenen araçtaki B.G. gözaltına alındı.

B.G'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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