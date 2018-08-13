Aranan Fetö Zanlısı Eskişehir'de Yakalandı
Trabzon'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı, Eskişehir'de yol kontrolü sırasında yakalandı.
Trabzon'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı, Eskişehir'de yol kontrolü sırasında yakalandı.
Eskişehir-Ankara karayolunda uygulama yapan polis, durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Trabzon'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlenen araçtaki B.G. gözaltına alındı.
B.G'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.