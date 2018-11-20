Aranan Fetö Zanlısı Çift Hücre Evinde Yakalandı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan çift, Samsun'da örgütün hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, firari FETÖ şüphelilerinin yakalanması için örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirdiği hücre evlerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, Tokat 1. Sulh Ceza Hakimliğince aranan ve terör örgütünün sözde "Tokat il imam yardımcılığı"nı yaptığı ileri sürülen Bünyamin A. ile "bölge talebe mesulü" olduğu iddia edilen eşi Rubeyda A'yı gözaltına aldı.

Bünyamin A'nın 4, eşinin ise 3 "ByLock" abonelik kaydı bulunduğu tespit edildi.

Sahte kimlik kullandığı anlaşılan zanlıların, işlemlerinin ardından Tokat'a gönderileceği öğrenildi.