Aranan FETÖ üyesi evinde yakalandı
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Aranan FETÖ üyesi evinde yakalandı

Aranan FETÖ üyesi evinde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY üyesi şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY üyesi şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan eski polis F.K.'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyhbayram Mahallesi'ndeki evinde yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan şahsın, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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