Aranan FETÖ üyesi evinde yakalandı
Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY üyesi şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY üyesi şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan eski polis F.K.'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyhbayram Mahallesi'ndeki evinde yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan şahsın, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği belirtildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı