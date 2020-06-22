Aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Niğde'de FETÖ'den aranan şüpheli, saklandığı kasabada yakalandı.
22.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:05
Niğde'de FETÖ'den aranan şüpheli, saklandığı kasabada yakalandı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan H.H.Ş.'nin merkeze bağlı Dündarlı kasabasında ailesinin yanında saklandığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri H.H.Ş.'yi babasına ait evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA