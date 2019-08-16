Aranan FETÖ şüphelisi kadın Eskişehir'de yakalandı

16.08.2019 15:01

ESKİŞEHİR'de, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Sema B., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sema B'nin Eskişehir'de bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan polis ekipleri, Sema B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Sema B. emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA