Aranan Fetö Şüphelisi Fındık Bahçesinde Yakalandı
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, fındık bahçesinde yakalandı.
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, fındık bahçesinde yakalandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında aranma kaydı bulunan şüpheli Hamit A'nın (58) İlkadım ilçesi Gürgendağ Mahallesi'nde olduğunun ihbarını alan İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Mahalleye giden ekipler Hamit A'yı fındık bahçesinde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.