Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan şüpheli yakalandı.

Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde Polis Akademisinden ilişiği kesilen H.İ.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adresi tespit edilen şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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