Aranan Fetö Şüphelisi Çift Hücre Evinde Yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift, hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Konya yapılanmasında " Selçuklu Eyalet Öğrenci Sorumlusu" olarak tabir ettikleri örgüt yöneticisi seviyesinde faaliyet gösteren firari Yasin ile eşi Hamide K'nin, FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıklarını belirledi.

Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çifti yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı öne sürülen Yasin K, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, işlemlerinden sonra Konya'ya gönderildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan Hamide K'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.