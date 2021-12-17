Aranan FETÖ şüphelisi Alanya'da yakalandı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.
ALANYA, ANTALYA (İHA) - FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.
FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay cezası bulunan S.Ü. isimli şahıs, Alanya'da polis tarafından yakalandı. Şekerhane Mahallesi Aşçı Sokak üzerinde kullandığı araç içerisinde yakalanan S.Ü. adli makamlardaki işlemleri sonrası Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANTALYA
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