Aranan FETÖ şüphelileri Eskişehir'de yakalandı

Aranan FETÖ şüphelileri Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan 4 şüpheli yakalandı.

Aranan FETÖ şüphelileri Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden FETÖ soruşturmaları çerçevesinde muvazzaf astsubaylar M.K., K.Y., Ö.G. ve açığa alınan F.H.T. hakkında gözaltı kararı verildi. Adresleri belirlenen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderilecekleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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