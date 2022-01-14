Aranan FETÖ hükümlüsü 2 eski öğretmen tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 eski öğretmen tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla haklarında kesinleşmiş hüküm bulunan kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK ile görevlerinden ihraç edilen öğretmenler, 7 yıl hapis cezasına çarptırılan İ.T. (39) ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılan E.Ç. (40) yakalandı.

E.Ç. ve İ.T. tutuklanarak cezaevine konuldu.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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