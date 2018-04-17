Aranan Evde Ruhsatsız 10 Silah Ele Geçirildi

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde jandarma tarafından aranan evde ruhsatsız 6 tüfek, 4 tabanca, 10 şarjör, 173 fişek ve 1 uyuşturucu aparatı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Ş.U.'nun evinde arama yaptı. Yapılan arama evin çeşitli yerlerinde ruhsatsız 6 tüfek, 4 tabanca, 10 şarjör, 173 fişek ve 1 uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken evin sahibi Ş.U. gözaltına alındı.

- Gaziantep