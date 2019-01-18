Aranan Cinayet Zanlısını "Esnaf Polisler" Yakaladı

Gaziantep'te 4 yıldır aranan cinayet zanlısı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Aralık 2014'te K.Y. ve H.Ö'yü tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan B.A'nın kente geleceği bilgisine ulaştı.

Zanlının gidebileceği yerlere esnaf kılığında polisler yerleştirildi. B.A, Deniz Mahallesi'nde gece saatlerde akrabasının evine girdiği sırada yakalandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA