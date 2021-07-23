Cinayet zanlıları bir çanta dolusu parayla İzmir'de yakalandı

Cinayet zanlıları bir çanta dolusu parayla İzmir'de yakalandı İstanbul'da aranıyorlardı, İzmir'de yakayı ele verdiler İstanbul Eyüpsultan'da 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla aranan 5 şüpheli, İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cinayet zanlıları bir çanta dolusu parayla İzmir'de yakalandı

İstanbul'da aranıyorlardı, İzmir'de yakayı ele verdiler

İZMİR - İstanbul Eyüpsultan'da 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla aranan 5 şüpheli, İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Arama yapılan otomobilde bir çanta içerisinde 80 bin lira para ele geçirildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul'da aranması olduğu bildirilen 34 CRT 867 plakalı otomobilin İzmir'e giriş yaptığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, kameralardan aracı izledi ve otomobilin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kavşağı yakınında olduğunu tespit ederek aracın önünü kesti. Araç içerisinde bulunan Mesut Ç. (25), Ali Ç. (19), Ali Haydar M. (24), Ali K. ve Muhammed Ali G. (19), etkisiz hale getirildi.

Cinayet şüphelisi oldukları ortaya çıktı

Şüphelilere polis tarafından kimlik sorgusu yapılırken, Ali Ç., Ali Haydar M. ve Mesut Ç.'nin 'Kasten öldürme' suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Karadolap Mahallesi'nde, Recep Kılıç'ın ölümüne, Yusuf Barçın'ınise yaralanmasına neden olduğu öğrenildi. Öte yandan otomobilde yapılan aramada, çanta içerisinde 80 bin lira nakit para çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi