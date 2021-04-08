Aranan 98 suçlu yakalandı
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Aranan 98 suçlu yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aranan 98 suçlu yakalandı

Sivas'ta polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalarda farklı suçlardan aranan 98 şahıs yakalandı.

Sivas'ta polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalarda farklı suçlardan aranan 98 şahıs yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin 1-31 Mart 2021 tarihleri arasındaki 1 aylık çalışmalarında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 98 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından 89 kişi cezaevine teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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