Aranan 89 hükümlünün yakalandığı operasyonlar kamerada

16.09.2019 14:49

İSTANBUL'da 749 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası verildikten sonra aranan 89 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında adam öldürmek, cinsel istismar, dolandırıcılık yaralama, hırsızlık suçlarından ceza almış kişiler bulunuyor. Gözaltına alınlardan 6'sının 10 ile 20 yıl arasında hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.





746 POLİS 912 ADRESE BASKIN YAPTI





Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 15 Eylül 2019 tarihinde 319 ekip, 746 personelin katılımıyla büyük bir operasyon düzenlendi. Gün boyu devam eden operasyonlarda daha önceden tespit edilen 912 adrese polis baskını yapıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde yapılan çalışmalarda mahkemeler tarafından haklarında hüküm verilmiş 89 kişi gözaltına alındı.





Yakalanan şüphelilerin hüküm giydikleri suçlar ise şöyle sıralandı, Hırsızlık suçundan 17 kişi, Yaralama suçundan 13 kişi, Dolandırıcılık ve Sahtecilik suçlarından 9 kişi, Yağma/Gasp suçundan 7 kişi, Cinsel İstismar/Cinsel Saldırı suçlarından 6 kişi, Adam Öldürmek suçundan 3 kişi, Kaçakçılık suçundan 2 kişi, Şantaj/Silahla Tehdit suçlarından 2 kişi, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan 1 kişi, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 1 kişi, Terör suçundan 1 kişi, Zimmet suçundan 1 kişi ve diğer suçlardan 26 kişi.





EVLERDE ARAMA YAPILDI





Operasyon sırasında baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda ise 10 Gram Esrar, 20 Adet Uyuşturucu Hap, 1 Adet Kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 77 adet fişek ele geçirildi.





6 KİŞİ 10 İLE 20 YIL ARASINDA CEZAYLA ARANIYORDU





Yakalanan şüphelilerden 6'sının 20 yıla kadar hapis cezasıyla, 13'nün 10 yıla kadar hapis cezasıyla, 31 şahsın 5 yıla kadar hapis cezasıyla, 26 şahsın 2 yıla kadar hapis cezasıyla, 13 şahsın ise Gıyabı Tevkifli olarak arandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA