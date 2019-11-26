Aranan 77 zanlı jandarma uygulamasında yakalandı
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Aranan 77 zanlı jandarma uygulamasında yakalandı

Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 77 zanlı yakalandı.

26.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:56
Aranan 77 zanlı jandarma uygulamasında yakalandı

'ta, ekiplerince yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 77 zanlı yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca genelinde aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmesi amacıyla gerçekleştirilen " ve güven uygulaması" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 263 personelin katılımıyla Zonguldak ve ilçelerinde uygulama yapıldı.


Uygulama kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 77 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca ekiplerce, araçlarda yapılan kontrollerde 9 yakalama ve haciz kayıtlı olan araç ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA
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