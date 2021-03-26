Aranan 3 şahıs yakalandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle araması olan 3 kişiyi yakaladı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle araması olan 3 kişiyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar ile 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.Y. ve yine aynı suçtan 5 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Ö.T., 'Kasten Öldürme' suçunda 5 yıl hapis cezası ile aranan A.D. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı