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Aranan 3 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aranan 3 şahıs tutuklandı

Nevşehir'de çeşitli suçlardan arama kararı olan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de çeşitli suçlardan arama kararı olan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir adli makamlarınca ' Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan F.M., Gülşehir adli makamlarınca ' Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanmak' suçundan yakalama kararı ile arandığı tespit edilen M.A.Ç ve Derinkuyu İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Basit Yaralama' suçundan 2 ayrı yakalama kararı ile aranan İ.C.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 3 şahıs da tutuklanarak ceza evine gönderildi. - NEVŞEHİR

Aranan 3 şahıs tutuklandı

Aranan 3 şahıs tutuklandı

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