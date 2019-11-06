Aranan 3 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Aranan 3 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan 3 şüpheli yakalandı.

06.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:30
Aranan 3 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan 3 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltı kararı verilen 1'i muvazzaf üsteğmen 3 kişiyi yakalandı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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