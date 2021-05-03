Aranan 23 kişiden 7'si tutuklandı
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Aranan 23 kişiden 7'si tutuklandı

Aranan 23 kişiden 7'si tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan 23 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan 23 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 23 kişi yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden 10 ay hapis cezası bulunan M.G., 5 ay hapis cezası bulunan K.B., 3 gün hapis cezası bulunan M.K., 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Iraklı S.M.S.D., 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.Y., hırsızlık suçundan aranan F.U. ve basit yaralama suçundan aranan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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