Aranan 221 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aranan 221 kişi yakalandı

Aranan 221 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta son bir ay içerisinde aranmakta olan 221 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta son bir ay içerisinde aranmakta olan 221 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 221 kişi yakalandı. 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı silah, 23 taşıması yasak olan kesici ve delici alet ele geçirildi. Ayrıca kumar oynatıldığı tespit edilen 3 iş yerine işlem yapıldı. - SİVAS

5 aylık hamile kadına düşük yaptığını söylediler! Kefenlenen bebek ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı

5 aylık hamile kadına düşük yaptığını söylediler! Kefenlenen bebek ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı

 Takip ettiği genç kadını otoparka sürükleyip taciz etti: Sesini çıkarma, elimde bıçak var

Takip ettiği genç kadını otoparka sürükleyip taciz etti: Sesini çıkarma, elimde bıçak var

 Yalnız yaşadığı konteynerin içinde yanarak öldü

Yalnız yaşadığı konteynerin içinde yanarak öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title