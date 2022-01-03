Aranan 221 kişi yakalandı

SİVAS (İHA) - Sivas'ta son bir ay içerisinde aranmakta olan 221 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 221 kişi yakalandı. 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı silah, 23 taşıması yasak olan kesici ve delici alet ele geçirildi. Ayrıca kumar oynatıldığı tespit edilen 3 iş yerine işlem yapıldı. - SİVAS

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