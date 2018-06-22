Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, küçük çocuğa cinsel istismar suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı olan 69 yaşındaki M.M. muayeneye geldiği Bafra Devlet Hastanesinde polis tarafından gözaltına alındı. Ayrıca Bafra Açık Cezaevinden izne çıktıktan sonra geri dönmeyen ve hakkında 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan firari A.D.(25), Alpaslan Mahallesi'nde Asayiş Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki şahıs da işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi. - SAMSUN