Aranan 2 Kişi Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan E.D. ve hakkında 1 yıl 8 ay cezası bulunan cezaevi firarisi N.Y. yakalandı. Yakalanan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Adliyeye çıkarılan E.D. ve cezaevi firarisi N.Y. tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine konuldu. - SAMSUN