Aranan 2 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı

Eskişehir'de, araması olan ve bekçilerin devriyesi esnasında yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de, araması olan ve bekçilerin devriyesi esnasında yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından farklı noktalarda gerçekleştirilen asayiş uygulamasında durumundan şüphelenerek durdurdukları şahıslardan 2'sinin aranması olduğu tespit edildi. S.S. isimli şahsın 4 ayrı suçtan, G.I.'nın ise 2 ayrı suçtan arandığı ve 5 ay kesilmiş cezasının olduğu öğrenildi.

Şüpheli şahıslar yapılan işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.S. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı