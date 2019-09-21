Aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

21.09.2019 10:48

İçişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin go¨rev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kaynak: AA