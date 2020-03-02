Aranan 12 şahıs yakalanarak tutuklandı

02.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:53

Ordu'da son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 50 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 12'si tutuklandı.



Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 2 kadına fuhuş yapmaktan, 5 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 7 kişiye dilencilik yapmaktan, 5 kişiye kumar oynamaktan, 11 kişiye sarhoşluktan, 4 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 1 kişiye kaçak tütünden, 1 kişiye kimlik bildirmemekten, 5 kişiye yasa dışı bahis oynamaktan ve 4 kişiye havai fişek atmaktan ceza kesildi.



Yine aynı tarihlerde yapılan kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 50 şahıs yakalanırken 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA