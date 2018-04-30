"Aramızda Sorun Yok" Mesajı Vermek İsteyen Chloe, Serdar Ortaç'ı Kızdırdı
Serdar Ortaç'la birlikte çekilmiş bir videosunu paylaşarak "Aramızda sorun yok" mesajı vermek isteyen Chloe Loughnan, filtre seçimiyle kocasını kızdırdı.
Bir süredir moda çekimleri için Amerika'da olan Chloe Loughnan, kocası Serdar Ortaç'la birlikte çekilmiş bir videosunu paylaştı.
"ARAMIZDA SORUN YOK" MESAJI
Haklarında sürekli olarak ayrılacakları yönünde haberler yapılan ikili, bu iddiaları sürekli olarak yalanlıyor. Chloe de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla aralarında bir sorun olmadığını göstermek istedi.
SERDAR'IN YÜZ İFADESİ DEĞİŞTİ
Ancak bu video için çiçekli bir filtre kullanınca olan oldu. Serdar Ortaç'ın, Chloe'nin paylaştığı videoda görüldüğü üzere bu filtreden hiç de memnun olmadığı görülüyor.
YORUMLAR (33)
-
Millet saçmalamak da sınırları zorlamış yetmemiş aşmış artık haberle ne alaka be yazdığının ek olarak serdar ortaç bir dahidir böyle oyunlara gelmese birdeCevap Yaz 2 1 Yayından KaldırDURUM:LEYLAA: Serdari severim sadce bazi mallar anlasin diye oyle yazdimYayından Kaldır
-
Sanki bu adam cok temizde hellal sut emmis bi kiz bulcakCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
serdar bak oglum tovbe et okaridan sana faydayok baskasina var kormusun birak bukariyi helalsut icmis birini bul yuvaol sunu asla unutma sen bu ulkenin evladisin bukadinin yuzunden millet senin icin iyi dusunmuyor kendini deve kusu gibi kafani topraga gomuyorsun ama kicin acikta sunu unutma onun kulturu ve yasayis bicimifRkli senin farkli hic baska.kovanin arisi baska kovanda yasiyamaz yolyarimken don yurduna milletine ama hayat senin kalemin yazdigini silersin kaderin yazdigini aslasilemessinCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
ah be serdarcım sen bir türksün bu kadın hırıstıyan bunlar anlamaz türk aded ve göreneklerden yaktın kendini keşke bir türk kadınla evlenseydin bu kadın kendine reklam yapsın diye seni kullandı neyse üzlme sen hayatına bak güzel bir kadın ama yanlışCevap Yaz 8 Yayından Kaldır