"Aramızda Sorun Yok" Mesajı Vermek İsteyen Chloe, Serdar Ortaç'ı Kızdırdı

Bir süredir moda çekimleri için Amerika'da olan Chloe Loughnan, kocası Serdar Ortaç'la birlikte çekilmiş bir videosunu paylaştı.

"ARAMIZDA SORUN YOK" MESAJI

Haklarında sürekli olarak ayrılacakları yönünde haberler yapılan ikili, bu iddiaları sürekli olarak yalanlıyor. Chloe de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla aralarında bir sorun olmadığını göstermek istedi.

SERDAR'IN YÜZ İFADESİ DEĞİŞTİ

Ancak bu video için çiçekli bir filtre kullanınca olan oldu. Serdar Ortaç'ın, Chloe'nin paylaştığı videoda görüldüğü üzere bu filtreden hiç de memnun olmadığı görülüyor.