Aramco: Suudi Arabistan'da milli petrol şirketinin halka arzı onaylandı

03.11.2019 12:00

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun hisselerinin bir kısmının halka arzını onayladı.

Aramco'nun piyasa değerinin yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar olduğu sanılıyor.

Şirketle ilgili süreç, dünyanın bugüne kadarki en büyük halka arzı olabilir.

İlk etapta şirket hisselerinin yüzde 1'inin ya da 2'sinin halka açılması bekleniyor.

Aramco'nun mali tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı rapor da 10 Kasım'da yayımlanacak.

Böylece yatırımcıların şirket hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları, Aralık ayında da Aramco hisselerinin piyasalarda işlem görmeye başlaması bekleniyor.

1933'te kurulan Aramco, 1973-1980 yılları arasında kademeli olarak tamamen Suudi Arabistan'ın kontrolüne geçmişti.

Şirketin 2019 yılının ilk yarısındaki net karı 46 milyar 900 milyon dolar.

Aynı dönemde dünyanın piyasa değer en yüksek şirketi Apple 21 milyar 600 milyon dolar, dünyanın halen hisseleri piyasada işlem gören en büyük petrol şirketi Exxon Mobil ise 5 milyar 500 milyon dolar kar etmişlerdi.

Vizyon 2030

Aramco'nun hisselerinin bir kısmının halka arz edilmesi ve buradan elde edilecek gelirle diğer sektörlere yatırım yapılması, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın açıkladığı ve Vizyon 2030 adını verdiği ekonomik reform programının en önemli ayaklarından biriydi.

Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de düzenlenen saldırılar sonucu yangın çıkmıştı.

Ölen ya da yaralanan olmayan saldırıları, Yemen'deki isyancı Şii Husiler üstlenmişlerdi.

Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı.

Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırılar nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5 milyon 700 bin varil kesinti olduğu açıklanmıştı.