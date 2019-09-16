Aramco saldırısının İran topraklarından gerçekleştirildiği iddiası

16.09.2019 21:06

ABD yetkililerinin, Suudi Arabistan'ı, petrol şirketi Aramco'ya yönelik saldırılarda füzelerin İran topraklarından fırlatıldığı, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) İran'dan havalandığı konusunda bilgilendirdiği iddia edildi.

ABD basınının Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD istihbaratının, hafta sonu Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıların İran topraklarından fırlatılan füzelerle gerçekleştirildiğini tespit ettiği ve bu konuda Riyad'ı bilgilendirdiği ileri sürüldü.

ABD'li yetkililer, iki petrol tesisine yönelik saldırın da seyir füzelerinin yanı sıra yine İran topraklarından havalanan SİHA'larla gerçekleştirildiğini iddia etti.

Diğer taraftan Suud makamlarının ise bu saldırıların İran topraklarından yapıldığı konusunda henüz kesin sonuca varamadıklarına dikkat çekildi.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Irak yönetimini de bu konuda bilgilendirdiği öne sürüldü.

Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in diplomasi yapıyormuş gibi davranırken, Tahran'ın Suudi Arabistan'a yönelik 100'e yakın saldırının arkasında olduğunu savunmuştu.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki basın toplantısında, "Soruşturmadan elde edilen ilk bilgiler, Bekik ve Haris'e (Saudi Aramco'ya ait tesislerin bulunduğu yerler) düzenlenen saldırılarda kullanılan silahların İran'a ait olduğuna, saldırıların Yemen topraklarının dışından yapıldığına işaret ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te SİHA'larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: AA