Aramco saldırısı sonrası abd piyasaları güne ekside başladı

16.09.2019 17:14

ABD hisse senedi piyasaları, Saudi Aramco'nun küresel petrol tedarikinin yarısını oluşturan Aramco tesislerine yapılan drone saldırısı sonrası güne karışık başladı.

ABD söz konusu saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu öne sürerken, İran yönetimi iddiaları reddetti. The Wall Street Journal'da yer alan haberde de söz konusu saldırının ayrıca Saudi Aramco'nun uzun süredir beklenen halka arzının ertelenmesine sebep olabileceği belirtildi.

Diğer gelişmeler kapsamında General Motors'un 49 binden fazla işçisi, kontrat anlaşmazlığı sebebiyle greve gittiğini duyurdu.

Gelişmelerin ardından ABD piyasalarında;

Dow Jones yüzde 0.27

Nasdaq yüzde 0.75

S&P 500 yüzde 0.37 düştü.

Bunun yanında dolar karşısında euro yüzde 0.49 düşüşle 1.10219 dolara, sterlin de yüzde 0.38 düşüşle 1.24523 dolara geriledi.

Kaynak: DHA