Aramco, 10 Yıl İçinde 150 Milyar Dolarlık Doğalgaz Yatırımı Yapacak

Saudi Aramco, gelecek 10 yıl içindeki doğalgaz programında 150 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Suudi Arabistan'ın enerji şirketi Saudi Aramco, gelecek 10 yıl içindeki doğalgaz programında 150 milyar dolarlık yatırımın yer alacağını ve üretimin şimdiki günlük 14 milyar standart metreküpten 23 milyar metreküpe çıkacağını açıkladı. Şirket CEO'su Amin Nasser bugün Dubai'de bir konferansta yaptığı konuşmada, "Büyük geleneksel gaz kaynaklarımızı hızla ikame eden geleneksel olmayan gaz kaynaklarımız da var. Halen konvansiyonel olmayan gaza yönelik 16 sondaj kulemiz ve bu yıl tamamlanmış olan 70 kuyumuz var" dedi.

Nasser, Aramco'nun gelecek 10 yıl içinde yapacağı diğer alımların yanı sıra, kimyasallar alanında da küresel boyutta 100 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.