Araması Olan Zanlı Tekirdağ'da Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık suçlarından aranması olan F.Ö'nün Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şahıs, Karaağaç Mahallesi'nde yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA