Araması bulunan hükümlü Tekirdağ'da yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hakkında kesinlemiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hakkında kesinlemiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesinde Yılmaz Yiğit'in öldürülmesi nedeniyle tutuksuz yargılanan C.D'nin yapılan yargılama sonucunda kasten öldürme suçundan 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, düzenlediği operasyonla C.D'yi Tekirdağ'da yakaladı.
Hükümlü, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.