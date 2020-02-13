Araması bulunan hükümlü Tekirdağ'da yakalandı
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Araması bulunan hükümlü Tekirdağ'da yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hakkında kesinlemiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

13.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:10
Araması bulunan hükümlü Tekirdağ'da yakalandı

'nin ilçesinde, hakkında kesinlemiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesinde Yılmaz Yiğit'in öldürülmesi nedeniyle tutuksuz yargılanan C.D'nin yapılan yargılama sonucunda kasten öldürme suçundan 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla C.D'yi 'da yakaladı.

Hükümlü, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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