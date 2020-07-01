Araması bulunan hükümlü Kocaeli'de yakalandı Kocaeli'de yakalanan, hakkında çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli'de yakalanan, hakkında çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından toplam 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ö'nün (46) Kandıra'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla A.Ö'yü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA